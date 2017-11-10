Стипе Плетикоса: "Последний матч в карьере против "Реала" - это незабываемо"

Бывший вратарь "Шахтера" Стипе Плетикоса, позже выступавший за "Спартак" и "Ростов", в интервью Football.ua рассказал о своем последнем матче в карьере. Хорват вышел на поле в составе "Депортиво" против "Реала" (0:2).

– Последний матч в карьере вы провели в составе "Депортиво" против "Реала". Более красивого окончания карьеры и не представишь?

– Это да! Перед этим я полгода не играл. Но сломался вратарь и поставили меня. Я тогда твердо

решил завершить карьеру именно матчем с "Реалом". Получился очень трогательный момент. После игры на поле вышел мой сын, меня поздравлял весь Риасор.

Это была первая и последняя моя игра на Риасоре. После матча в раздевалку зашел президент "Реала" Флорентин Перес и тоже поблагодарил меня за все, что я дал футболу. Это дороже любимых денег. Это незабываемо! Конечно, я хочу вспомнить и последний мой матч в Ростове. Меня тоже очень красиво провожали. В такие моменты ты чувствуешь, что смело можешь уходить на пенсию. Ты сделал все, карьера полностью удалась.