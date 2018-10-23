Статуя Иньесты будет установлена в Альбасете

Статуя бывшего полузащитника "Барселоны" Андреса Иньесты будет установлена в городе Альбасете, информирует Football Espana. В ближайшее время пройдет конкурс на эскиз фигуры. Скорее всего, ее установят в городском парке до 2020 года.

Отметим, что в Испании уже есть статуя Иньесты. В 2013 году она была установлена в Фуэнтеальбилье. Там родился Иньеста.

Иньеста выступал за "Барселону" (2002-2018) и сборную Испании (2006-2018). На его счету множество трофеев на клубном и международном уровнях.