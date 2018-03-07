Старейший клуб Испании будет продан за один евро

Выступающий в третьем по силе дивизионе испанского футбола "Рекреативо" будет продан за один евро, сообщает Daily Mail. Старейший клуб страны, в прошлом декабре отметивший 128-летие, из-за долгов в размере 7,6 миллиона евро оказался на грани исчезновения.

По информации источника, власти Уэльвы погасили долг. Новым владельцем клуба станет компания Eurosamop. Она уже достигла соглашения о выкупе всех акций команды.

За 128 лет "Рекреативо" провел пять лет в ла лиге. Лучшим результатом команды стало 8-е место в сезоне-2006/07.