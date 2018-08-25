Стало известно, когда Куртуа дебютирует за "Реал"

Новичок "Реала" голкипер Тибо Куртуа, скорее всего, дебютирует за мадридский клуб в матче 2-го тура ла лиги против "Жироны", утверждает Marca. Встреча состоится 26 августа в Жироне.

Сообщается, что бельгиец является фаворитом на попадание в стартовый состав по итогам последних тренировок. В первом туре чемпионата Испании против "Хетафе" (2:0) ворота "королевского клуба" защищал Кейлор Навас.

Куртуа перешел в "Реал" 8 августа, подписав с мадридским клубом 6-летний контракт. В минувшем сезоне он выступал за "Челси", в составе которого провел 46 игр и пропустил 47 голов.

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