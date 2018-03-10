13:17 | Футбол — Испания

Стала известна причина, из-за которой Месси пропустит матч с "Малагой"

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустит сегодняшний матч 28-го тура ла лиги против "Малаги" из-за рождения третьего ребенка, информирует Mundo Deportivo. Ранее пресс-служба сине-грантовых сообщила, что аргентинец не сыграет в этой встрече по личным причинам.

Сообщается, что жена Месси Антонелла Рокуццо накануне родила третьего ребенка. На свет родился мальчик, которого назвали Чиро.

Игра между "Малагой" и каталонцами пройдет сегодня, 10 марта, и начнется в 22.45 по московскому времени.

Малага - Барселона

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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oleg.bob

Ой, Лео, герой! Не только на поле! А Антонелла просто прелесть! Поздравления!

15:00

ЮКИ

Лёва,прими Поздравления!без тебя,максимум,ничья!что касаемо роста,то Не переживай!о тебе есть Русская пословица:мал золотник,да Дорог!а о верзилах-недотёпах:большая федура,да Дура!

13:51

Millwall82

Молодец Гном! Кстати его так в сборной зовут.

13:43

sidnet78

Поздравления с пополнением семьи Месси! интересно,Семака догонит?

13:28

Нефилим

У Месси хоть жена нормальная...редкость для современных футболистов.

13:25

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