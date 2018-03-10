Стала известна причина, из-за которой Месси пропустит матч с "Малагой"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустит сегодняшний матч 28-го тура ла лиги против "Малаги" из-за рождения третьего ребенка, информирует Mundo Deportivo. Ранее пресс-служба сине-грантовых сообщила, что аргентинец не сыграет в этой встрече по личным причинам.
Сообщается, что жена Месси Антонелла Рокуццо накануне родила третьего ребенка. На свет родился мальчик, которого назвали Чиро.
Игра между "Малагой" и каталонцами пройдет сегодня, 10 марта, и начнется в 22.45 по московскому времени.
oleg.bob
Ой, Лео, герой! Не только на поле! А Антонелла просто прелесть! Поздравления!
15:00
ЮКИ
Лёва,прими Поздравления!без тебя,максимум,ничья!что касаемо роста,то Не переживай!о тебе есть Русская пословица:мал золотник,да Дорог!а о верзилах-недотёпах:большая федура,да Дура!
13:51
Millwall82
Молодец Гном! Кстати его так в сборной зовут.
13:43
sidnet78
Поздравления с пополнением семьи Месси! интересно,Семака догонит?
13:28
Нефилим
У Месси хоть жена нормальная...редкость для современных футболистов.
13:25