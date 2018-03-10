Стала известна причина, из-за которой Месси пропустит матч с "Малагой"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустит сегодняшний матч 28-го тура ла лиги против "Малаги" из-за рождения третьего ребенка, информирует Mundo Deportivo. Ранее пресс-служба сине-грантовых сообщила, что аргентинец не сыграет в этой встрече по личным причинам.

Сообщается, что жена Месси Антонелла Рокуццо накануне родила третьего ребенка. На свет родился мальчик, которого назвали Чиро.

Игра между "Малагой" и каталонцами пройдет сегодня, 10 марта, и начнется в 22.45 по московскому времени.