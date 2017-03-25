Стадион на базе "Барселоны" назовут в честь Йохана Кройфа

Новый стадион, строящийся на базе "Барселоны", получит имя в честь бывшего игрока и тренера клуба Йохана Кройфа, сообщает официальный сайт клуба. Также возле домашней арены каталонцев "Ноу Камп" появится статуя легендарного голландца, а один из залов клубного музея будет ему полностью посвящен.

Йохан Кройф выступал в "Барселоне" с 1973 по 1978 год, стал чемпионом и обладателем Кубка Испании, а также выиграл три "Золотых мяча" (один - еще в "Аяксе"). В качестве главного тренера он привел "Барсу" к четырем чемпионским титулам, выиграл Кубок и три Суперкубка Испании, Кубок кубков УЕФА, Суперкубок УЕФА, а в сезоне-1991/92 - последний розыгрыш Кубка европейских чемпионов, предшественника Лиги чемпионов.

Год назад Кройф ушел из жизни в возрасте 68 лет.