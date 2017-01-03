11:24 | ФУТБОЛ — Испания

Срна сомневается в необходимости перехода в "Барселону" из-за условий контракта

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Защитник "Шахтера" Дарио Срна не принял окончательного решения о переходе в "Барселону", утверждает Mundo Deportivo. 34-летний хорват сомневается в желании сменить клубную прописку из-за условий контракта, предлагаемых каталонцами.

По договору зарплата игрока будет ниже, чем по действующему контракту с дончанами. Срна продолжал переговоры с директором сине-гранатовых Робертом Фернандесом, который сообщил футболисту о том, что ему не стоит рассчитывать на улучшение предыдущего предложения.

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