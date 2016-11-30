Средства, вырученные с матча "Барселона" - "Реал", передадут "Шапекоэнсе"

Все средства, вырученные с матча чемпионата Испании "Барселона" - "Реал", будут переданы бразильскому клубу "Шапекоэнсе", сообщает midiario.com. Игра состоится 3 декабря на "Ноу Камп". Накануне самолет с игроками команды разбился по пути из Боливии в Колумбию. Погибли почти все футболисты и сотрудники клуба, за исключением защитников Алана Рушела и Элиу Нету, а также голкипера Жаксона. Еще один вратарь Данилу выжил в катастрофе, но скончался в больнице от полученных ран.

Клубы чемпионатов Бразилии и Аргентины уже выразили готовность помочь "Шапекоэнсе" и предоставить футболистов. Власти Бразилии также предложили гарантировать клубу место в серии A на ближайшие три сезона.