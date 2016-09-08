23:58 | ФУТБОЛ — Испания

Среди молодых игроков, которых с нарушением законов приобрел "Реал", оказался брат Гарая

Бенджамин ГАРАЙ. Фото realmadrid.com
Бенджамин ГАРАЙ. Фото realmadrid.com
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Сегодня была отклонена апелляция "Реала" и "Атлетико" на трансферный бан в связи с нарушениями при регистрации несовершеннолетних футболистов. Как сообщает AS, у ФИФА возникли вопросы к 8 молодым игрокам, которых в последние годы подписывал "Королевский клуб".

Среди таковых оказался младший брат экс-защитника "Зенита" Эсекиэля ГараяБенджамин, оказавшийся в столичном клубе вслед за своим братом в 2008 году. Отметим, что 16-летний Бенджамин также является центральным защитником.

В связи с тем, что апелляции мадридцев были отклонены, оба клуба не имеют права приобретать игроков до зимы 2018 года.

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