Среди молодых игроков, которых с нарушением законов приобрел "Реал", оказался брат Гарая

Сегодня была отклонена апелляция "Реала" и "Атлетико" на трансферный бан в связи с нарушениями при регистрации несовершеннолетних футболистов. Как сообщает AS, у ФИФА возникли вопросы к 8 молодым игрокам, которых в последние годы подписывал "Королевский клуб".

Среди таковых оказался младший брат экс-защитника "Зенита" Эсекиэля Гарая – Бенджамин, оказавшийся в столичном клубе вслед за своим братом в 2008 году. Отметим, что 16-летний Бенджамин также является центральным защитником.

В связи с тем, что апелляции мадридцев были отклонены, оба клуба не имеют права приобретать игроков до зимы 2018 года.