Спортивный директор "Валенсии" отправлен в отставку

Спортивный директор "Валенсии" Хесус Гарсия Питарч уволен с занимаемого поста, информирует клубная пресс-служба. Его место на временной основе займет Хосе Рамон Алесанко, ранее работавший директором академии команды. Отмечается, что и.о. спортивного директора будет работать над усилением состава "Валенсии" в зимнее трансферное окно, регулярно консультируясь с главным тренером "Воро" Гонсалесом.

Отметим, что в связи с неудовлетворительными результатами команды болельщики клуба устроили несколько акций протеста с призывом к руководству "Валенсии" уйти в отставку. После 15 матчей чемпионата Испании "летучие мыши" находятся в шаге от зоны вылета.