Спортивный директор "Барселоны": "Аллегри? Это все совершенно секретно"

Спортивный директор "Барселоны" Ариедо Брайда не стал опровергать слухи о возможном назначении на пост главного тренера каталонского клуба наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Ранее сообщалось, что итальянский специалист уже несколько лет интересен "Арсеналу". Нынешний тренер "Барсы" Луис Энрике заявил, что покинет команду по окончании сезона.

– Аллегри? Мы хорошо знаем способности этого специалиста, но пока не можем говорить о его возможном появлении здесь, – цитирует Football Italia Брайду. – Это все совершенно секретно. В прессе каждый день появляются новые имена.