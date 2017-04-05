"Спортинг" уступил "Малаге", Траоре был заменен во втором тайме

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Малага" в гостях переиграла "Спортинг" – 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Сандро Рамирес. Экс-форвард ЦСКА Ласина Траоре вышел в стартовом составе хихонцев и был заменен на 61-й минуте.

Параллельный матч между "Алавесом" и "Осасуной" закончился минимальной победой команды из Памплоны. В составе аутсайдера ла лиги отличился полузащитник Алехандро Беренгер.

Игра между "Депортиво" и "Гранадой" завершилась без голов. На 77-й минуте матча хавбек хозяев Сельсо Борхес не реализовал пенальти.

Чемпионат Испании

Ла лига

30-й тур

"Спортинг" – "Малага" – 0:1 (0:1)

Гол: Рамирес, 40.

"Спортинг": Куэльяр, Канелья, Лора, Бабен, Мере, Кармона (Родригес Ромеро, 73), Альварес, Касес (Пабло Фернандес, 82), Траоре (Нди, 61), Бурги, К.Кастро.

"Малага": Камени, Росалес, Льоренте, Эрнандес, Рикка, Г.Кастро, Камачо, Пабло Форнальс, Кеко (Онтиверос, 75), Рамирес (Шарлес, 88), Сантос (Аньор, 68).

Предупреждения: Пабло Форнальс, 21. Рамирес, 45. Эрнандес, 58. Кеко, 71. Бурги, 80. Мере, 86. Аньор, 90+4.

Судья: Санчес Мартинес.

5 апреля. Хихон. Стадион El Molinon.

"Алавес" – "Осасуна" – 0:1 (0:0)

Гол: Беренгер, 88.

"Алавес": Пачеко, Алексис, Рауль Гарсия (Эрнандес, 71), Эли, Крстичич (Ибаи Гомес, 62), Ромеро, Торрес (Дейверсон, 78), Льоренте, Катаи, Кико, Сантос.

"Осасуна": Сиригу, Фуэнтес, Карлос Клерк, Гарсия, Де лас Куэвас (Буньюэль, 69), Ойер, Тьенса (Переа, 71), Чаушич, Олавиде, Кодро, Леон (Беренгер, 77).

Предупреждения: Ойер, 32. Торрес, 35. Ромеро, 50. Рауль Гарсия, 62. Эли, 80. Кико, 82.

Судья: Эстрада Фернандес.

5 апреля. Витория. Стадион Mendizorroza.

"Депортиво" – "Гранада" – 0:0

Нереализованный пенальти: Борхес, 77 (вратарь)

"Депортиво": Люкс, Сидней, Хуанфран, Алехандро Аррибас, Луизинью, Борхес, Эмре Чолак, Карлес Хиль (Бруну Гама, 57), Гильерме, Андоне, Морено (Джон, 75).

"Гранада": Очоа, Сонье, Фулькье, Эктор Эрнандес (Ацили, 84), Везу, Эступиньян, Вакасо, Перейра, Бога, Кравец (Понсе, 60), Куэнка.

Предупреждения: Эктор Эрнандес, 45. Перейра, 76. Эступиньян, 76. Куэнка, 90+1. Джон, 90+2.

Судья: дель Серро Гранде.

5 апреля. Ла-Корунья. Стадион Riazor.