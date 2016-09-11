"Спортинг" нанес первое поражение "Леганесу"

В игре 3-го тура чемпионата Испании хихонский "Спортинг" оказался сильнее "Леганеса" – 2:1. В составе победителей голами отметились полузащитник Начо Касес и нападающий Дуйе Чоп. У гостей один мяч на свой счет записал защитник Диего Рико.

Чемпионат Испании

Лига 1

3-й тур

"Спортинг" – "Леганес" – 2:1 (2:0)

Голы: Касес, 17 (1:0). Чоп, 43 – с пенальти (2:0). Рико, 58 (2:1).

"Спортинг": Куэльяр, Аморебьета, Лильо Кастельяно, И.Лопес, Бабен, Альварес, Касес (Хави Торрес, 66), Мойсес Гомес (Лора, 82), Родригес Ромеро, Чоп, Бурги (Борха Вигера, 77).

"Леганес": Серантес, Инсуа Бланко, Марин, Мантовани, Диас, Рико, Тимор (Коне, 75), У.Лопес, Мартин, Омар, Габриэл, Герреро (Мачис, 65).

Предупреждения: Серантес, 60. Тимор, 72.

Судья: Виканди Гарридо.

11 сентября. Хихон. Стадион "El Molinon".