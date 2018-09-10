"Спортинг" намерен судиться с "Атлетико" из-за трансфера Желсона Мартинша

"Спортинг" готовится подать в суд на "Атлетико", который подписал полузащитника Желсона Мартинша минувшим летом. 23-летний португалец перебрался в Мадрид в статусе свободного агента, однако "Спортинг" с этим не согласен, поскольку Мартинш разорвал контракт в одностороннем порядке. Лиссабонцы требуют от "Атлетико" 45 миллионов евро.

– Сумма отступных за Мартинша составляла 100 миллионов евро, но мы были готовы принять предложение в 45 миллионов, – цитирует Record бывшего президента "Спортинга" Соузу Синтру. – Мы четко дали понять это. "Атлетико" же посчитал, что мы примем любой его вариант. Уверен, что мы не проиграем этот суд. Наши адвокаты убеждены в победе. Но многое зависит от нового руководства "Спортинга" и его действий.