"Спортинг" и "Севилья" не выявили победителя

Хихонский "Спортинг" на своем поле сыграл вничью с "Севильей" в матче 10-го тура чемпионата Испании. На гол Лусиано Вьетто хозяева ответили точным ударом Бордонадо Мойсеса Гомеса. Примечателен тот факт, что оба гола были забиты в первые 20 минут встречи.

Чемпионат Испании

Примера

10-й тур

"Спортинг" (Хихон) - "Севилья" - 1:1 (1:1)

Голы: Вьетто, 4 (0:1). Мойсес Гомес, 20 (1:1).

"Спортинг": Куэльяр, Аморебьета, Канелья, Лильо Кастельяно, Лопес (Бурги, 69), Мере, Альварес, Касес, Мойсес Гомес (Лора, 82), Борха Вигера, Чоп (Нди, 70).

"Севилья": Рико, Каррису, Рами, Меркадо, Мариану, Насри (Иборра, 46), Н`Зонзи, Витоло, Бен Еддер (Сарабия, 74), Васкес, Вьетто.

Предупреждения: Лопес, 6. Куэльяр, 23. Меркадо, 23. Чоп, 24. Мойсес Гомес, 26. Касес, 71. Аморебьета, 83. Каррису, 90.

Судья: Иглесиас Вильянуэва (Испания).

29 октября. Хихон. Стадион "Эль-Молинон".