22:34 | ФУТБОЛ — Испания

"Спортинг" и "Эспаньол" поделили очки

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"Спортинг" и "Эспаньол" сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Испании. Это вторая подряд ничья для хихонского коллектива.

На данный момент "Спортинг" идет на 18-м месте в турнирной таблице, а "Эспаньол" - на 9-м.

Чемпионат Испании

Примера

34-й тур 

"Спортинг" - "Эспаньол" - 1:1 (1:0)

Голы: Родригес Ромеро, 39 (1:0). Морено, 55 (1:1). 

"Спортинг": Куэльяр, Канелья (Лопес, 78), Бабен, Дуглас, Мере, Альварес, Касес (Кастро, 68), Родригес Ромеро (Кармона, 72), Весга, Чоп, Бурги.

"Эспаньол": Диего Лопес, Рейес, Кариколь, Наварро, Хурадо, Фуэго, Виктор Санчес, Давид Лопес, Пьятти (Мелендо, 76), Кайседо (Леу Баптистан, 46), Морено.

Предупреждения: Фуэго, 15. Родригес Ромеро, 18. Виктор Санчес, 83. 

Судья: Мелеро Лопес.

25 апреля. Хихон. Стадион "El Molinon".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/

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