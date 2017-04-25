"Спортинг" и "Эспаньол" поделили очки

"Спортинг" и "Эспаньол" сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Испании. Это вторая подряд ничья для хихонского коллектива.

На данный момент "Спортинг" идет на 18-м месте в турнирной таблице, а "Эспаньол" - на 9-м.

Чемпионат Испании

Примера

34-й тур

"Спортинг" - "Эспаньол" - 1:1 (1:0)

Голы: Родригес Ромеро, 39 (1:0). Морено, 55 (1:1).

"Спортинг": Куэльяр, Канелья (Лопес, 78), Бабен, Дуглас, Мере, Альварес, Касес (Кастро, 68), Родригес Ромеро (Кармона, 72), Весга, Чоп, Бурги.

"Эспаньол": Диего Лопес, Рейес, Кариколь, Наварро, Хурадо, Фуэго, Виктор Санчес, Давид Лопес, Пьятти (Мелендо, 76), Кайседо (Леу Баптистан, 46), Морено.

Предупреждения: Фуэго, 15. Родригес Ромеро, 18. Виктор Санчес, 83.

Судья: Мелеро Лопес.

25 апреля. Хихон. Стадион "El Molinon".