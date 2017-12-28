Советник президента "Атлетико": "Будущее Гризманна не зависит от нас"

Советник президента "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин отказался комментировать слухи об интересе "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" к нападающему Антуану Гризманну. Он подчеркнул, что клуб будет стараться сохранить 26-летнего француза следующим летом.

– Будущее Антуана не зависит от нас, – цитирует Marca Марина. – Я не буду ничего комментировать, поскольку не контролирую ситуацию. Прошлым летом мы приложили много усилий, чтобы Гризманн остался в "Атлетико". И этим летом мы постараемся сделать то же самое, мы потратили много сил, чтобы создать в клубе дуэт Гризманна и Косты.

Мы не хотим продавать Антуана ни сейчас, ни летом, он крайне важный игрок для команды. Но, повторюсь, не все зависит от нас.

Напомним, что сумма отступных за Гризманна составляет 100 миллионов евро.

Форвард выступает за "Атлетико" с 2014 года. В текущем сезоне француз провел в составе "матрасников" 20 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 5 голевых передач.