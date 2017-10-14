Соперник "Зенита" "Реал Сосьедад" победил "Алавес"

"Реал Сосьедад" победил "Алавес" в матче чемпионата Испании. Сансебастьянцы вышли на седьмое место в таблице, "Алавес" идет предпоследним с семью поражениями в восьми играх.

"Реал Сосьедад" - соперник "Зенита" в групповом турнире Лиги Европы. Матч в санкт-петербурге завершился победой российской команды 3:1, второй поединок состоится в Испании 7 декабря.

Чемпионат Испании

Ла лига

8-й тур

"Алавес" - "Реал Сосьедад" - 0:2 (0:0)

Голы: Ойярсабаль, 77 (0:1). Элустондо, 81 (0:2).

"Алавес": Пачеко, Алексис, Эли, Дуарте, Марипан, Торрес (Кркич, 81), Медран (Катаи, 64), Гарсия, Ибаи Гомес (Карлос Вигарай, 63), Эль-Хаддади, Педраса.

"Реал Сосьедад": Рульи, Льоренте, Элустондо, Одриосола, Родригес, Хаби Прието, Ильярраменди, Субельдия, Хуанми (Янузай, 67), Виллиан Жозе, Ойярсабаль (Каналес, 89).

Предупреждения: Льоренте, 44. Дуарте, 90+1.

Судья: Альберола Рохас.