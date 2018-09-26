Соперник "Спартака" по Лиге Европы "Вильярреал" разгромил "Атлетик"

"Вильярреал" разгромил "Атлетик" в матче 6-го тура чемпионата Испании (3:0). Голы забили хавбек Пабло Форнальс, защитник Рамиро Мори и нападающий Карл Токо-Экамби.

Отметим, что "Вильярреал" является соперником "Спартака" по групповому турниру Лиги Европы. Клубы встретятся 4 октября в России и 13 декабря в Испании.

Чемпионат Испании

Лига 1

6-й тур

"Атлетик" - "Вильярреал" - 0:3 (0:0)

Голы: Пабло Форнальс, 65 (0:1). Мори, 80 (0:2). Токо-Экамби, 89 (0:3).

"Атлетик": Симон, Де Маркос (Гурусета, 81), Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Нуньес, Рауль Гарсия (Кордоба, 70), Итурраспе (Лопес, 67), Эчеварриа, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Лаюн (Касорла, 64), Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Мори, Тригерос, Пабло Форнальс, Бакка (Токо-Экамби, 60), Морено (Педраса, 88).

Предупреждения: Де Маркос, 73. Виктор Руис, 76.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

26 сентября. Бильбао. Стадион "Сан-Мамес".

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