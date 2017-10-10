Солер покинул пост исполнительного директора "Барселоны"?

Исполнительный директор "Барселоны" Альберт Солер покинул занимаемый пост, сообщает Mundo Deportivo. По информации издания, президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу принял отставку функционера, который отвечал за реализацию спортивных проектов клуба в сфере футбола.

Отмечается, что Солер решил уйти из "Барселоны" в связи с усталостью и повышенными нагрузками на работе. Источник утверждает, что Солер признался руководству клуба в том, что он "перегорел" во время летнего трансферного окна.

Отметим, что после освобождения от футбольного направления Солер продолжит курировать в "Барселоне" баскетбол, хоккей и мини-футбол. Его место займет генеральный менеджер каталонцев Пеп Сегура.