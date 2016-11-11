Сольдадо - Черышеву: "Одни работают, другие наблюдают"

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев вместе со своим одноклубником Роберто Сольдадо провел восстановительную тренировку в гимнастическом зале. Нападающий, получивший разрыв крестообразных связок в начале сезона, подшутил над хавбеком, намекнув на то, что россиянин недостаточно выкладывается во время занятия.
"Это Испания: одни работают, а другие наблюдают. Да, Черышев?", – написал на своей странице в твиттере Сольдадо, прикрепив к сообщению два смеющихся смайлика.
Esto es España: uno trabaja y los demás miran. ¿Verdad, @Cheryshev ? 😂😜 pic.twitter.com/K1ssyiWopN– Roberto Soldado (@R9Soldado) 11 ноября 2016 г.