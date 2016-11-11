19:06 | ФУТБОЛ — Испания

Сольдадо - Черышеву: "Одни работают, другие наблюдают"

0
0
0

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев вместе со своим одноклубником Роберто Сольдадо провел восстановительную тренировку в гимнастическом зале. Нападающий, получивший разрыв крестообразных связок в начале сезона, подшутил над хавбеком, намекнув на то, что россиянин недостаточно выкладывается во время занятия.

"Это Испания: одни работают, а другие наблюдают. Да, Черышев?", – написал на своей странице в твиттере Сольдадо, прикрепив к сообщению два смеющихся смайлика.

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ