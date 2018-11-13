Солари возглавил "Реал"

Сантьяго Солари назначен на пост главного тренера "Реала", информирует официальный сайт "королевского клуба". Контракт с 42-летним аргентинцем рассчитан до 30 июня 2021 года.

Напомним, Солари стал исполняющим обязанности главного тренера "Реала" 29 октября после увольнения Хулена Лопетеги. Под руководством аргентинца "сливочные" одержали четыре победы в четырех матчах.

Солари ранее возглавлял молодежную команду "Реала" - "Кастилью" с 2016 по 2018 год.

"Реал" после 12 туров занимает 6-е место в чемпионате Испании, имея в активе 20 очков.

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