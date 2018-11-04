Солари сделал лучший дебют в качестве тренера "Реала" за 61 год

Исполняющий обязанности главного тренера "Реала" Сантьяго Солари показал лучший дебют в качестве тренера команды за 61 год.

Под руководством аргентинского специалиста мадридский клуб одержал две победы в двух матчах: "сливочные" разгромили "Мелилью" в первой игре 1/16 финала Кубка Испании (4:0) и победили "Вальядолид" в 11-м турк ла лиги (2:0).

Подобных результатов не смог добиться ни один тренер, возглавлявший "Реал" за 61 год. Последний тренер мадридцев, который смог сделать подобный дебют, был Луис Карнилья. Аргентинский специалист возглавлял команду с 1957 по 1959 год. Под его руководством "сливочные" стали чемпионами Испании в сезоне 1957/1958.

Напомним, что в понедельник, 29 октября, руководство мадридской команды уволило с поста тренера Хулена Лопетеги. Его место с приставкой и.о. занял Солари, который до этого возглавлял молодежную команду "Реала".

28 октября "Реал" разгромно проиграл "Барселоне" в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:5 на "Камп Ноу") и опустился на 9-е место в турнирной таблице. Всего мадридцы успели провести 14 официальных игр под началом тренера.

"Королевский клуб", обыграл "Вальядолид" прервал серию из пяти матчей без побед в примере и поднялся на шестое место.

Все о чемпионате Испании – здесь