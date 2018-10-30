Солари провел первую тренировку в "Реале"

Исполняющий обязанности главного тренера "Реала" Сантьяго Солари провел первую тренеровку, информирует пресс-служба клуба.

Напомним, что в понедельник, 29 октября, руководство мадридской команды уволило с поста тренера Хулена Лопетеги. Его место с приставкой и.о. занял Солари, который до этого возглавлял молодежную команду "Реала".

Лопетеги согласился возглавить "королевский клуб" в июне и подписал трехлетний контракт, что стало причиной громкого скандала. Из-за договоренности с мадридцами специалист потерял пост в сборной Испании за день до старта чемпионата мира-2018. В мае перед поездкой в Россию тренер продлил контракт с Королевской федерацией футбола Испании до 2020 года, но уже через месяц решил перейти в "Реал" – это должно было случиться после ЧМ.

28 октября "Реал" разгромно проиграл "Барселоне" в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:5 на "Камп Ноу") и опустился на 9-е место в турнирной таблице. Всего мадридцы успели провести 14 официальных игр под началом тренера.

➡⚽ Ya está en marcha el último entrenamiento antes de nuestro debut en #RMCopa frente al Melilla. #RMCity pic.twitter.com/27HHigayGA – Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 30 октября 2018 г.

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