Солари призвал Марселу бороться за место в составе "Реала"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари призвал защитника Марселу бороться за свое место в стартовом составе. Недавно в СМИ появилась информация, что бразилец может перейти в "Ювентус".

- Самым сложным аспектом моей работы является выбор состава, – цитирует Marca Солари. - В каждой игре нужно выбирать, кто является лучшим на данный момент. Что касается Марселу, его любовь и преданность этому клубу не вызывают сомнений, он многое дает команде в раздевалке. Для команды хорошо иметь конкуренцию на каждой позиции, и это ключевая часть футбола, игроки должны оставаться голодными.