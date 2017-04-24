Смолов - о Месси: "У кого-то остались сомнения, кто лучший футболист современности?"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов назвал форварда "Барселоны" Лионеля Месси лучшим футболистом мира. Накануне аргентинец оформил дубль в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Реала" (3:2), забив 500-й гол в составе каталонцев.
"У кого-то еще остались сомнения, кто лучший футболист современности?! Месси", - написал Смолов в своем "Твиттере", добавив эмодзи "огонь" и "топ".
У кого-то ещё остались сомнения,кто лучший футболист современности?!🤷🏻♂️😋Messi 🔥🔝– Fedor Smolov (@smolovfedor_90) 24 апреля 2017 г.
"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"
Vamphyri
У меня не осталось сомнений. Лучший футболист последнего десятилетия в мире - Сапогов. Второй - Кокорин. Третий - Дзюба.
12:36
xoz28
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12:33
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Slim Taller про гениальный удар тоже молчу, больше всех голов дальними ударами из-за штрафной, где-то 70 таких голов+ 30 с чем то голов со штрафных, тоесть больше ста голов из за пределов штрафной
12:28
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Slim Taller И по пасам он лучший в современной истории(почти 300 голевых передач) в 21 веке. почти 600 голов, про его гениальный дриблинг я вообще молчу, 5 обовдок за 1 тайм с Реалом. У всех остальных 21 игрока Реала и Барсы 2 обводки на всех. а в лучшие времена Месси ходил по полю обводками. Это щас он бросает якорь и стоит всю игру. а лет семь подряд только обводками перемещался.
12:27
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Slim Taller Ну как бы Месси лучший бомбардир Ла Лиги и Лиги чемпионов этого(современного) сезона. С аргентиной он из финалов не вылазиет
12:25
Невероятный
Несмотря на вчерашнюю фееричную игру, Месси в целом проводит средний для себя сезон. Не думаю, что после вылета Барсы из ЛЧ "Золотой мяч" ему светит. Нужно было показывать такую же игру в матчах с Ювентусом. Кроме того, дисквалификация на матчи сборной Аргентины также снижает его шансы на ЗМ, как и шансы Аргентины на попадание на чемпионат мира. Не буду забегать вперед, но думаю, этот год не станет годом Месси.
12:23
Slim Taller
Стоило в одном матче блеснуть,и всё,лучший современности.Что же этот лучший в современности в матчах с Ювентусом по воробьям стрелял?! Да и с Аргентиной этот лучший много чего выиграл.
12:14
Жорик Вартанов
давай Федя учись, и летом в Спартак)
12:12
shpasic
я всегда знал, что лучший футболист современности - это Кокорин. а Дзюба только где-то рядом.
12:11
П_о_в_а_р
Федя лучше, имхо.
12:08
Lexys1
Но где гениальная игра в сборной?
12:03
gayduk
Ну ясно, что не Роналдо. Он по другой части.
12:02
PitersS
Федор, ты, конечно, Месси не станешь-не все могут быть гениями, но посмотреть как он ведет мяч и потренировать это может каждый середняк и к гению приблизиться хоть на сантиметр. Тот ведет на скорости мяч и дальше чем на 20 см. он от него не отскакивает. Он в любой момент может поменять направление движения, что, собственно, дриблингом и является и при этом видит поле и готов отдать голевой пас. Блин, возьми мяч и бегай с ним, пацанов набери-те с удовольствием с тобой поиграют. Для нашего футбола Месси быть не надо, чтобы защиту на уши ставить-дриблинга нет ни у кого, а потом идем в Кубки и там наших накручивают.
11:52