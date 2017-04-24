Смолов - о Месси: "У кого-то остались сомнения, кто лучший футболист современности?"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов назвал форварда "Барселоны" Лионеля Месси лучшим футболистом мира. Накануне аргентинец оформил дубль в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Реала" (3:2), забив 500-й гол в составе каталонцев.

"У кого-то еще остались сомнения, кто лучший футболист современности?! Месси", - написал Смолов в своем "Твиттере", добавив эмодзи "огонь" и "топ".

У кого-то ещё остались сомнения,кто лучший футболист современности?!🤷🏻‍♂️😋Messi 🔥🔝 – Fedor Smolov (@smolovfedor_90) 24 апреля 2017 г.

"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"