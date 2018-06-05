СМИ: Зидан ушел из "Реала" из-за конфликта с Пересом

Зинедин Зидан ушел с поста главного тренера "Реала" из-за конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом, утверждает Mirror. По информации издания, французский специалист и руководитель не смогли договориться о трансферных целях на летнее окно.

Зидан хотел усилить состав "Реала", купив у "Челси" Эдена Азара, но Перес отказался осуществлять этот трансфер. Вместе с тем, президент клуба хотел видеть в составе своей команды вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, но тренера устраивала игра Кейлора Наваса.

Напомним, Зидан возглавлял "Реал" с января 2016-го по май 2018 года. За это время "королевский клуб" выиграл 9 трофеев, включая 3 кубка Лиги чемпионов.

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