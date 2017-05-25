СМИ: Зидан пытается уговорить Морату остаться в "Реале"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан надеется, что нападающий Альваро Мората не сменит клубную прописку во время летнего трансферного окна, утверждает AS. В последнее время специалист несколько раз разговаривал с форвардом, пытаясь убедить его остаться.

44-летний француз пообещал футболисту, что в следующем сезоне он получит больше игровой практики. Ранее сообщалось, что испанец согласился перейти в "Милан".

В текущем сезоне Мората провел в составе "Королевского клуба" 42 матча во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 5 голевых передач. При этом форвард не является игроком основного состава.

Мората согласился перейти в "Милан" с зарплатой в 7,5 миллиона евро