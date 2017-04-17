СМИ: Зидан останется во главе "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сохранит свой пост на следующий сезон, утверждает Marca. На данное решение не повлияют результаты клуба в текущем сезоне, поскольку президент мадридцев Флорентино Перес целиком поддерживает специалиста. Кроме того, велика вероятность, что контракт с Зиданом будет продлен на более длительный срок - нынешний истекает 30 июня 2018 года.

"Реал" лидирует в чемпионте Испании, опережая "Барселону" на три очка и имея игру в запасе. В Лиге чемпионов мадридцы выиграли на выезде у "Баварии" первый матч 1/4 финала (2:1).

Ответный матч "Реал" - "Бавария" состоится 18 апреля, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.