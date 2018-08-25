СМИ: "Жирона" – "Барселона" станет первым матчем чемпионата Испании, сыгранным в США

Матч 21-го тура чемпионата Испании "Жирона" – "Барселона"​ пройдет в США, сообщает AS. Это будет первая встреча, которая будет сыграна за пределами страны.

Напомним, руководство лиги заключило партнерское соглашение по продвижению футбола в Северной Америке.

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