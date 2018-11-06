СМИ: Жардим может возглавить "Реал"

Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим может возглавить "Реал". Как утверждает ESPN, 44-летний португалец является одним из приоритетных кандидатов на этот пост.

Кроме того, в список претендентов на пост главного тренера "королевского клуба" входят Антонио Конте (экс-"Ювентус" и "Челси"), Роберто Мартинес (сборная Бельгии) и Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм").

Жардим возглавлял "Монако" с 2014 по 2018 год. Под его руководством монегаски выигрывали чемпионат Франции в сезоне-2016/17.

11 октября 2018 года Жардим был уволен с поста главного тренера "Монако" в связи с неудовлетворительными результатами команды: после девяти туров монегаски набрали всего 6 очков и располагались в зоне вылета.

"Реал" уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера 29 октября. Исполняющим обязанности был назначен Сантьяго Солари, до этого возглавлявший "Кастилью".

"Реал" занимает 6-е место в чемпионате Испании после 11 туров, имея в активе 17 очков.

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