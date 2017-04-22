07:56 | ФУТБОЛ — Испания

СМИ: Жардим может возглавить "Барселону"

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Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим может сменить Луиса Энрике на посту главного тренера "Барселоны", сообщает A Bola. Также в списке претендентов - Эрнесто Вальверде из "Атлетика" и Хуан Карлос Унсуэ, ассистент Энрике.

Напомним, Энрике объявил о своем уходе из "Барселоны" по ходу сезона. Жардим в этом году вывел "Монако" в полуфинал Лиги чемпионов, где команда сыграет с "Ювентусом". Кроме того, монегаски лидируют в чемпионате Франции.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Ух ты, чего "барсуки" захотели!? Сначала самого Жардима, а следом за ним и Мбаппе???.... А кем будете крепить центр обороны и заменять Иньесту??????

08:41