СМИ: Йерро может стать главным тренером "Реала"

Новым главным тренером "Реала" может стать Фернандо Йерро, сообщают испанские СМИ. Ранее он выступал за команду в качестве игрока.

Сообщается, что испанец вошел в список кандидатов после того, как для "Реала" оказались недоступными несколько других вариантов - Маурисио Покеттино, Юрген Клопп, Йоахим Лев, Массимилиано Аллегри и Юлиан Наггельсман. 50-летний испанский специалист был помощником Карло Анчелотти в "Реале" в сезоне-2014/15, затем тренировал "Овьедо" и был генеральным менеджером "Малаги". Сейчас он на должности спортивного директора Федерации футбола Испании.

Среди других кандидатов называются бывший тренер "Малаги" Мичел и еще один экс-игрок "Реала" Гути. Ранее пост главного тренера команды покинул Зинедин Зидан.