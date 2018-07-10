СМИ: Во вторник агент Роналду обсудит будущее игрока с руководством "Реала"

Агент нападающего "Реала" Криштиану Роналду Жорже Мендеш сегодня проведет встречу с руководством Королевского клуба и обсудит будущее своего клиента, сообщает Sky Italia.

По данным издания, Мендеш представит руководству официальное предложение о трансфере 33-летнего португальца за 100 миллионов евро. Если встреча пройдет успешно, то судьба Роналду будет решена в течение 48 часов.

Напомним, с большей долей вероятности следующим клубом Роналду станет "Ювентус".

Португалец выступает за Королевский клуб с 2009 года. В его составе он стал обладателем 15 трофеев, в том числе четырех кубков Лиги чемпионов. В минувшем сезоне нападающий провел 42 игры во всех турнирах и забил 42 гола.