СМИ: "Вильярреал" не рассчитывает на Черышева. Клуб ведет переговоры с "Валенсией" по переходу игрока

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль хочет видеть в команде полузащитника "Вильярреала" и сборной России Дениса Черышева, утверждает AS. В настоящее время стороны ведут переговоры.

Отмечается, что главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха не видит игрока в составе. 27-летний хавбек попросил нынешний клуб рассмотреть предложение, поступившее от "Валенсии".

В минувшем сезоне Черышев провел 32 матча в составе "Вильярреала", забил четыре гола и отдал две результативных передачи. Он принимал участие в чемпионате мира-2018, где сыграл в пяти матчах и отметился четырьмя забитыми мячами.

Черышев уже выступал за "Валенсию" на правах аренды во второй половине сезона-2015/16. На его счету три гола в восьми матчах за команду.

Трансферная стоимость Черышева оценивается в 8 миллионов евро. Его контракт с "Вильярреалом" рассчитан до лета 2021 года.