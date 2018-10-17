СМИ: Видаля оштрафовали на 800 тысяч евро за драку в ночном клубе

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль оштрафован на серьезную сумму за драку в ночном клубе, сообщает немецкое издание TZ. Инцидент произошел еще в период его выступлений за "Баварию".

Сообщается, что в конце сентября 2017 года чилиец стал участником серьезной драки в ночном клубе в Мюнхене, в результате которой пострадавший мужчина получил серьезные повреждения.

Суд, который прошел в Германии, обязал футболиста заплатить пострадавшему 800 тысяч евро за нанесенные телесные повреждения. На процесс он не явился. Также его брат Сандрино оштрафован на 18 тысяч евро.

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