СМИ: Вальверде согласовал контракт с "Барселоной" с пунктом об отказе от сотрудничества

Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде согласовал условия личного контракта с "Барселоной", сообщает Le blog du Barcа. 53-летний специалист и руководство каталонского клуба также подписали соглашение, предусматривающее отказ от сотрудничества любой из сторон.

Ранее Вальверде официально объявил, что покинет пост главного тренера "Атлетика" по окончании текущего сезона. Испанец возглавлял клуб на протяжении четырех лет, за это время специалисту удалось вывести команду в групповой турнир Лиги чемпионов, а также выиграть Суперкубок Испании.

Вальверде рассматривает "Барселону" как приоритетный вариант продолжения карьеры. Он уже отказал ряду клубов: "Валенсии", "Севилье" и клубам чемпионата Англии.