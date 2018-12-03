10:51 | Футбол — Испания

СМИ: Вальверде и Месси обеспокоены формой Коутинью

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В "Барселоне" недовольны игрой полузащитника Филиппе Коутинью, сообщают испанские СМИ.

По информации Don Balon, обеспокоены формой игрока главный тренер Эрнесто Вальверде и форвард Лионель Месси. Они считают, что бразилец должен играть лучше и обратились к нему, надеясь, что он станет более уверенным в себе и сможет показывать более результативную игру.

26-летний бразилец в текущем сезоне провел 18 матчей за "Барсу" и забил пять мячей при четырех голевых передачах.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/spain/

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