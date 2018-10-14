СМИ: Вальверде хочет уйти с поста главного тренера "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде, скорее всего, покинет клуб в конце сезона, утверждает издание Sport. 54-летний специалист сомневается в том, что с ним продлят контракт.

Хотя Вальверде находится в хороших отношениях с футболистами сине-гранатовых, он не чувствует доверия со стороны руководства клуба.

Вальверде возглавил "Барселону" в 2017 году. Под его руководством сине-гранатовые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Каталонский клуб занимает 2-е место в чемпионате Испании после 8 туров, имея в активе 15 очков.

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