СМИ: В ФИФА недовольны, что Месси и Роналду не приехали на вручение награды лучшему игроку года

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающий "Барселоны" Лионель Месси не приехали на церемонию вручения наград ФИФА. В международной федерации футбола осудили их поступок.

- Они дискредитируют футбол, и даже не понимают этого, - цитирует Marca представителя ФИФА, побывавшего на церемонии. Его имя не указано.

Напомним, звание лучшего футболиста 2018 года получил полузащитник "Реала" Лука Модрич. Лучшим тренером стал Дидье Дешам (сборная Франции). Месси и Роналду попали в символическую сборную года.