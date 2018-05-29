СМИ узнали трансферные цели "Реала" на лето

Как сообщает Marca, "Реал" в летнее трансферное окно намерен купить вратаря, центрального и правого защитников, а также игрока в группу атаки.

Вратарскую линию "Реал" хочет усилить голкипером "Ромы" Алиссоном. Мадридцы считают, что трансфер бразильца обойдется дешевле, чем переходы Тибо Куртуа из "Челси" или Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед").



В линию обороны "Реал" рассматривает кандидатуры Альваро Одриосолы ("Реал Сосьедад") и Хосе Хименеса ("Атлетико"). Среди альтернативных вариантов значатся защитники Милан Шкриньяр ("Интер") и Алессио Романьоли ("Милан").



Что касается усиления в атакующую линию, то для "Реала" приоритетом является покупка Неймара ("ПСЖ"). Если мадридцы не смогут купить бразильца, при этом клуб покинет Гарет Бэйл, руководство "Реала" постарается подписать либо Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), либо Эдена Азара ("Челси"), либо Пауло Дибалу ("Ювентус"). Мадридцы также могут вернуть из "Лиона" Мариано Диаса.