СМИ: У Зидана есть предложения от четырех клубов

Бывший главный тренер "Реала" в следующем сезоне может возглавить один из европейских топ-клубов. Как утверждает портал Goal, 46-летний француз может вновь вернуться в "королевский клуб".

На специалиста также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и "ПСЖ".

Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством "королевский клуб" выигрывал чемпионат Испании, а также трижды становился победителем Лиги чемпионов.

Зидан по собственному желанию покинул "Реал" 31 мая 2018 года.

Все о чемпионате Испании - здесь