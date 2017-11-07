СМИ: у Криштиану Роналду конфликт с Иско

У нападающего "Реала" Криштиану Роналду конфликт с одноклубником Иско, утверждает Bleacher Report. Португалец не стал праздновать гол хавбека в матче чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса" (3:0) и выглядел очень недовольным.

Отмечается, что Роналду очень нервничает в связи с непривычно низкой результативностью в текущем сезоне. Игрок пропустил пять матчей из-за дисквалификации, а в семи встречах ла лиги отметился лишь одним мячом. При этом перед началом сезона он поспорил с партнерами по команде, что станет лучшим бомбардиром.