СМИ: суд арестовал четыре дома Видаля в Турине из-за долга свыше 18 тысяч евро

Суд арестовал четыре дома полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля, располагающихся в Турине. Как сообщается Marca, эти строения будут изъяты у 31-летнего чилийца и выставлены на аукцион.

Причина ареста имущества Видаля - долги. Первоначально они составляли 17 045 евро, но затем сумма выросла до 18 849 евро из-за набежавших процентов. Кроме того, игрок должен будет выплатить 12 058 евро в качестве затрат на судебный процесс.

Напомним, Видаль выступал за туринский "Ювентус" с 2011 по 2015 год. С 3 августа 2018 года хавбек является игроком "Барселоны".

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