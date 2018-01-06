23:30 6 января | Футбол — Испания

СМИ: Суарес ждет прибытия Коутинью в аэропорту Барселоны


"Барселона" сегодня официально объявила о подписании контракта с полузащитником Филиппе Коутинью. Как сообщает Directo Gol, нападающий каталонцев Луис Суарес ждет прибытия экс-игрока "Ливерпуля" в аэропорту Барселоны.

Напомним, что 25-летний бразилец согласовал с сине-гранатовыми контракт до лета 2023 года. Сумма отступных в его соглашении составляет 400 миллионов евро.

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