СМИ: Суарес ждет прибытия Коутинью в аэропорту Барселоны

"Барселона" сегодня официально объявила о подписании контракта с полузащитником Филиппе Коутинью. Как сообщает Directo Gol, нападающий каталонцев Луис Суарес ждет прибытия экс-игрока "Ливерпуля" в аэропорту Барселоны.
Напомним, что 25-летний бразилец согласовал с сине-гранатовыми контракт до лета 2023 года. Сумма отступных в его соглашении составляет 400 миллионов евро.
Luis Suárez at Barcelona airport waiting for the arrival of Philippe Coutinho. (Source: Directo Gol) pic.twitter.com/cBfsBd4UoV– Transfer News Live (@DeadlineDayLive) 6 января 2018 г.