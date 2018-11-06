СМИ: США, Китай и Катар претендуют на проведение Суперкубка Испании

Матч за Суперкубок Испании может вновь пройти за границей. Испанская федерация получила соответствующие предложения из США, Китая и Катара.

Среди тех, кто прислал предложения - компания Relevent, которая хочет организовать проведение матча ла лиги "Жирона" - "Барселона" в США. Напомним, что против этой идеи выступила ФИФА. По имеющимся данным, президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес склоняется к варианту с США. Он считает американский рынок стратегическим для испанского чемпионата. При этом Китай и Катар готовы заплатить больше.

В нынешнем году "Барселона" обыграла "Севилью" (2:1) в матче за Суперкубок Испании, который прошел в Марокко.