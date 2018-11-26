СМИ: средняя зарплата футболиста "Барселона" составляет 10,5 миллиона фунтов

"Барселона" платит самые высокие зарплаты при расчете в среднем на одного футболиста, сообщает Goal. Каталонский клуб занимает первое место среди всех команд, где средняя зарплата игрока превысила 10,5 миллиона фунтов стерлингов в год.

"Барселона" выплачивает 23 футболистам в среднем 10,5 млн фунтов в текущем сезоне. Зарплатная ведомость выросла с 2017 по 2018 год на 30 процентов. Больше всех получает нападающий Лионель Месси – более 50 миллионов.

Второе место занимает "Реал", игроки которого зарабатывают в среднем 8,1 миллиона фунтов. На третьей строчке располагается "Ювентус" с показателем 6,7 миллиона.