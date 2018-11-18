СМИ: Скауты "Реала" просматривают Джеко во время матча Босния - Испания

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко попал в сферу интересов "Реала". Как утверждает AS, представители мадридского клуба просматривают 32-летнего боснийца во время товарищеского матча между сборными Боснии и Испании.

"Реал" попытается приобрести Джеко в январе: мадридскому клубу необходим нападающий. После ухода Криштиану Роналду в "Ювентус" количество забитых "сливочными" голов существенно сократилось.

Трансферная стоимость Джеко составляет 25 миллионов евро, согласно transfermarkt.

В текущем сезоне Джеко провел 20 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 3 результативных передачи.

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