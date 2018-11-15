СМИ: Симеоне близок к продлению контракта с "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне может продлить соглашение с мадридским клубом, информирует Marca.

По данным издания, переговоды, что начались еще летом, близки к завершению. Новый контракт подразумевает, что аргентинский специалист будет получать самую высокую зарплату в команде, даже выше, чем у форварда Антуана Гризманна. "Атлетико" ценит вклад Симеоне в развитие клуба и считает его ключевым элементом стабильности их проекта.

Также уточняется, что сторона аргентинца настаивает на включении в контракт пункта о возможном расторжении договора, чтоб при необходимости облегчить уход из "Атлетико".

Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года. Под его руководством мадридский клуб становился чемпионом Испании и выигрывал Лигу Европы.

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