СМИ: Шакира съехала от Пике

Защитник "Барселоны" Жерар Пике и певица Шакира больше не живут вместе, утверждает таблоид Cotilleo. Шакира собрала вещи и уехала от футболиста. О разрыве пары в СМИ заговорили в сентябре. Отмечалось, что они не появлялись вместе на публике после свадьбы Лионеля Месси.

Кроме того, по версии Rating Cero, средний палец, который Пике показал в матче 3-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (5:0), адресовался именно Шакире.

Пике и Шакира встречаются с 2011 года, у пары двое сыновей - Милан (4 года) и Саша (2 года).